Weinte Victoria Beckham wegen Nicola nach der Fashionshow?

Victoria Beckham (48) klärt auf! Seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Nachdem Vics Sohn Brooklyn (23) seine Liebste Nicola (27) heiratete, soll bei den Beckhams der Haussegen schief hängen. Der Grund: Die beiden Frauen sollen bereits während der Hochzeitsvorbereitungen aneinandergeraten sein. Trotz alledem lud Victoria ihren Sohn und dessen Angetraute zu ihrer Modenschau in Paris ein – bei der sie weinend über den Laufsteg schritt. War Nicola Schuld an Victorias Tränen?

In der "Drew Barrymore Show" sorgte Victoria für Aufklärung: Nicola hatte nichts mit den Tränen ihrer Schwiegermutter zu tun! "Ich hatte vor, nach der Show rauszukommen und wollte ein tolles Foto machen, wie ich den Laufsteg entlanglaufe. Aber in dem Moment, als ich David, die Kinder, meine Mutter, meinen Vater und meine Schwester sah, wurde ich so emotional, wirklich", erklärte die 48-Jährige.

Nach der Show postete Victoria eine niedliche Aufnahme auf Instagram: Stolz posiert die Modedesignerin mit ihrem Mann David (47), ihren vier Kids Brooklyn, Harper (11), Romeo (20), Cruz (17) – und Nicola! "Ich liebe euch alle so sehr", schrieb sie unter dem Familienbild und bezog damit direkt ihre Schwiegertochter ein.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, September 2022

Getty Images Victoria Beckham, 2022 in Paris

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

