Zoff bei Vic und Nicola: David Beckham macht Brooklyn Ansage

David Beckham (47) ist der Kragen geplatzt. Bereits seit Längerem wird gemunkelt, dass zwischen seiner Frau Victoria Beckham (48) und Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham (27) dicke Luft herrschen soll. Zuletzt gab die Milliardärstochter sogar preis, dass Victoria sie bei den Hochzeitsvorbereitungen angeblich ignoriert hat. Den Beckhams soll dieses offene Interview so gar nicht gepasst haben: David soll seinem Sohn Brooklyn (23) jetzt nämlich eine Ansage gemacht haben.

Der ehemalige Fußballer soll sich seinen Ältesten zur Brust genommen haben und ihn ermahnt haben, verriet ein Insider Daily Mail. "Ich glaube, David hat gegenüber Brooklyn noch nie die Fassung verloren oder barsch mit ihm gesprochen, aber jetzt ist das passiert." Angeblich hat Becks seinen Sohn zur Seite genommen und ihm gesagt: "Wir machen so was nicht in unserer Familie – und du weißt, dass wir so was nicht in unserer Familie machen. Was als Nächstes passiert, liegt an dir, aber wir haben genug von dem Drama."

Den britischen Ex-Fußballprofi sollen die Worte von Brooklyns Ehefrau regelrecht schockiert haben. "David war wirklich entsetzt über das Interview von Nicola, weil es wirkte, als würde sie die schmutzige Familienwäsche in der Öffentlichkeit waschen. Und er sagte, dass Brooklyns Brüder Romeo und Cruz auch gekränkt sind", fuhr die Quelle fort.

Getty Images David und Victoria Beckham, März 2019

Getty Images Collage: David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Instagram / victoriabeckham Familie Beckham bei einer Fashionshow

