Das liegt in der Familie: Kardashians im Halloween-Fieber

Sie haben es wirklich drauf! Der Oktober neigt sich dem Ende und nicht nur die deutschen Promis bereiten sich auf den schaurig-schönen letzten Tag in diesem Monat vor. Bei der Kostümwahl für Halloween zeigen besonders die Kardashian-Schwestern Kourtney (43), Kim (42), Khloé (38), Kendall (26) und Kylie (25) ihr Können. Auf Social Media präsentierten die Schwestern jetzt ihre schaurig-schönen Verwandlungskünste!

Vor allem Kim ist kaum wiederzuerkennen! Die 42-Jährige teilte am Sonntagmorgen ein Video in ihrem unglaublichen Look auf Twitter. Sie begeisterte ihre Fans mit blauem Bodypaint und roten Haaren als detailgetreue Mystique aus den Marvel-Superheldenfilmen "X-Men". Auch Kendalls Halloween-Look für dieses Jahr kann sich auf Instagram sehen lassen. Sie schlüpfte zurück in ihre Kindheit und präsentierte sich in neuen Fotos als eine sexy Version des Cowgirl Jessie aus dem Animationsfilm "Toy Story 2". Ihre Schwester Kylie legte noch eine Schippe drauf. Sie schmiss sich am 29. Oktober als Frankensteins Braut in Schale. Auf den Fotos liegt sie wie einst Schauspielerin Elsa Lanchester in dem Film "Bride of Frankestein" auf einer Folterliege und trägt ein Bandagenkleid von Jean Paul Gaultier (70).

Kourtney und Khloé sind zwar auch in Halloween-Stimmung, lassen die Vorfreude auf den Tag aber offenbar ein wenig ruhiger angehen. Auf Instagram teilte die älteste der beliebten Reality-Schwestern ein Foto, auf dem es so aussieht, als ob sie Mörder Michael Myers aus dem beliebten Horrorfilm "Halloween" am liebsten ein Küsschen geben würde. Mama Khloé kuschelt in der Zeit lieber mit ihrer kleinen Tochter True (4) in süßen Motto-Pyjamas und teilte diesen Moment in ihrer Instagram-Story.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner als Cowgirl Jessie

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner als Frankensteins Braut

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True

