"Ekelhaft": Michael Wendler und Laura verärgern Nachmieterin

Michael Wendler (50) hinterließ wohl einen bleibenden Eindruck! Im August wurde bekannt, dass der Schlagersänger und seine Partnerin Laura Müller (22) aus ihrem Mietshaus in Südflorida ausgezogen waren. Bereits kurz nachdem das Paar seinen Wohnort geräumt hatte, zogen die einstigen Nachbarn über die beiden her. Den Turteltauben wurde vorgeworfen, für Probleme gesorgt zu haben. Doch nicht nur den Nachbarn bereiteten der Musiker und seine Liebste Unmut!

In einem Interview für die Sendung "Taff" erhob die Nachmieterin des 50-Jährigen jetzt massive Vorwürfe. "Am Tag der Übergabe war er noch hier, sein ganzes Zeug lag herum, überall. Das Haus sollte eigentlich sauber sein, aber es war ekelhaft!", behauptete Jodie. Michael und Laura sollen die Villa in einem dreckigen Zustand überlassen haben: "Wir mussten eine Putzfirma beauftragen, als wir aus Minnesota kamen, weil wir dachten, alles sei schon sauber." Für Jodie sei der Anblick einfach "Horror" gewesen.

Mittlerweile sollen Michael und Laura in einem Haus im Norden von Cape Coral wohnen, die Miete soll rund 2.664 Euro pro Monat betragen. "Ja, sie wohnen hier, ich sehe sie oft mit ihrem Hund spazieren", berichtete ein Anwohner gegenüber Bild. Ihr neues Zuhause soll aber mit ihrem vorherigen Anwesen nicht mithalten können: Die zwei müssen auf einen Pool und einen traumhaften Ausblick verzichten.

Getty Images Michael Wendler 2014 in Köln

Instagram / tigerwendlerofficial Michael Wendler mit seinem Hund Tiger

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller in Las Vegas

