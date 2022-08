Nach Auszug aus Mietshaus: Nachbarn ziehen über Wendler her

Michael Wendlers (50) Auszug sorgt bei einigen für große Freude! Der Schlagersänger schien sich mit seiner Frau Laura Müller (22) in der gemeinsamen Wahlheimat in Florida zunächst wohlzufühlen. Doch bereits vergangenes Jahr kam es zu Schwierigkeiten und der einstige DSDS-Juror musste seine traumhafte Villa aufgeben. Anschließend beschloss das Paar, in ein Mietshaus nach Südflorida zu ziehen, das die beiden jetzt verlassen haben. Bei Michaels Nachbarn sorgte der Auszug für großes Entzücken!

"Wir sind froh, dass er weg ist. Es war ein Albtraum", berichtete eine Nachbarin gegenüber Bild. Die Frau habe keine Ahnung, wohin es den 50-Jährigen verschlagen haben könnte. "Wir wissen es nicht, und uns ist es auch egal", betonte sie. Doch nicht nur Michael soll für Unannehmlichkeiten bei den Anwohnern gesorgt haben. "Ich habe es nicht gesehen, aber von Nachbarn gehört, dass Laura nackt im Garten herumgelaufen ist, und darüber haben sich viele aufgeregt", verriet eine weitere Bewohnerin.

Die Vermieterin erklärte gegenüber Bild, dass sie und der Wahlamerikaner den Vertrag für das Haus nicht verlängert haben. Einer der Gründe sollen Michaels wiederkehrende Ärgernisse aus Deutschland gewesen sein. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Musikers soll ihn zuletzt im April vor seinem Zuhause angetroffen haben. "Er wirkte auf mich sehr verstört und ist, wie er es immer macht, wenn ich auftauche, vor mir ins Haus geflüchtet", erzählte Timo Berger.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / tigerwendlerofficial Michael Wendler mit seinem Hund Tiger

