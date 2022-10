Freunde von Prinz Harry sollten für seine Memoiren auspacken

Was hat sich Prinz Harry (38) dabei gedacht? Aktuell sorgt der Enkel der verstorbenen Queen (✝96) für Furore: Anfang nächsten Jahres wird der Royal seine Memoiren veröffentlichen – und die sollen es in sich haben! Vermutlich wird Harry über sein Leben in der Monarchie auspacken und seinen Austritt aus dem britischen Königshaus thematisieren – seine royale Familie wird dabei wahrscheinlich nicht gut wegkommen. Jetzt wurden neue Details zum Buch bekannt: Auch Harrys Freunde sollten für "Spare" auspacken!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, bat Harry Ex-Freundinnen und alte Freunde, mit seinem Ghostwriter J. R. Moehringer zu sprechen: "Harry hat sich gemeldet. Freunde und Freundinnen waren höflich und sagten, sie würden darüber nachdenken, aber letztendlich sagten die meisten Nein." So sollen die meisten fassungslos gewesen – denn nachdem ihnen jahrelang verboten worden war, mit den Medien zu sprechen, schockierte sie es umso mehr, dass sie nun gebeten wurden, einen Beitrag zu dem Buch zu leisten.

Trotz alledem ist sich der königliche Autor Richard Fitzwilliams sicher, dass auch ohne die Meinung von Harrys einstigen Freunden die Folgen der Memoiren gravierend sein werden: "Die Konsequenzen werden weitreichend sein und können sehr zerstörerisch sein. Der Schaden für die königliche Familie wird groß sein", stellte er gegenüber Daily Mail klar.

