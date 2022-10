Mit Paco zusammen? Melissa Damilia antwortet mit Kuss-Video!

Damit ist es nun wohl offiziell! In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche immer wieder heftig, dass Paco Herb und Melissa Damilia (27) miteinander angebändelt hätten. So zeigten sich die beiden TV-Stars beispielsweise beim Kuscheln und auch beim Händchenhalten während eines Spazierganges. Bestätigt haben sie ihre Beziehung bisher aber noch nicht. Nun teilte Melissa jedoch ein romantisches Video mit Paco!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Skate Fever-Kandidatin nun einige Fragen ihrer Fans. Ein User fragte die Beauty, ob sie mit Paco zusammen sei. Die Antwort der einstigen Bachelorette? Ein kurzes Video, in dem sie und der Reality-TV-Beau verliebt miteinander schmusen und auch Händchen halten. Immer wieder sehen sich die zwei strahlend an. Paco umarmt Melissa immer wieder und küsst mehrmals liebevoll ihre Wangen und ihre Stirn.

Erst zuletzt hatte der Kampf der Realitystars-Teilnehmer zudem ein weiteres Pärchen-Indiz geliefert. Auf der Bilder-Plattform hatte er nämlich das erste Selfie mit der ehemaligen Rosenverteilerin geteilt. Darauf ist zu erkennen, wie die beiden schmusend auf einem Sofa liegen.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Ex-Bachelorette

RTLZWEI Paco Herb bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / paco_hrb Paco Herb und Melissa Damilia im Oktober 2022

