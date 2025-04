Paco Herb bezieht Stellung zu Hate nach "The 50"

Paco Herb ist der wohl am heißesten diskutierte Teilnehmer der aktuellen The 50-Staffel. Durch seine kleinen Intrigen und Allianzen wurde er nicht nur humorvoll in der Bauchbinde als "Manni Pulator" bezeichnet, sondern erntete auch heftige Kritik von Zuschauern und seinen einstigen Mitstreitern im Netz. Das möchte der ehemalige Soldat nicht unkommentiert auf sich sitzen lassen und veröffentlicht ein Statement auf Instagram, obwohl er das eigentlich nicht wollte: "Warum? Weil man mir sonst unterstellen könnte, ich würde mich rechtfertigen, um mein Image zu retten. Aber was hier abgeht, ist nicht tragbar und es kann nicht sein, dass Wörter wie 'frauenfeindlich' oder 'frauenverachtend' missbraucht werden, nur um einem Kandidaten zu schaden."

Doch das war es noch nicht mit Pacos Gegenschlag. Der Blondschopf erklärt weiter, dass er gut mit Hate klarkomme und dass er verstehe, wenn seine Performance in der Show "bemängelt" wird oder er nicht gemocht wird, betont aber: "Ich begegne jedem Menschen gleich. Ob Mann oder Frau – wer mich nervt, bekommt dieselbe Sprengung." Abschließend stellt er noch einmal klar, dass seine Handlungen in der Sendung rein aus taktischer Sicht erfolgt seien: "Ich spiele ein Spiel. Und es tut mir wirklich unfassbar leid, aber ich will gewinnen. Wenn die anderen für Party, Techtelmechtel oder neue Freundschaften da sind – deren Sache, aber nicht meine."

Vor allem Mitkandidatin Sandra Sicora (32) störte sich an Pacos Herangehensweise. Nicht nur die Situation, als es um ihren eigenen Exit in der Show ging, der durch den Love Island-Star unterstützt wurde, machte sie wütend. Auch beim Schauen der Szenen, in denen sie gar nicht mehr anwesend war, platzte ihr der Kragen. "Boah, ist er ein ekelhaftes Stück. Ich muss mich so aufregen, was ich eigentlich nicht mehr wollte", wetterte Sandra in ihrer Instagram-Story, während sie hinter dem Bildschirm beobachtete, wie Paco Gina-Lisa Lohfinks (38) Voting-Entscheidung beeinflusste.

Getty Images Paco Herb, Realitystar

Amazon Prime Video "The 50"-Kandidatin Sandra Sicora

