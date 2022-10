Süßes Andenken: Jada Karabas trägt Jens Büchners (†) Ring

Jada Karabas (17) trägt ihren verstorbenen Stiefvater bei sich. Im November 2018 erlag Jens Büchner (✝49) seiner Lungenkrebserkrankung. Der Goodbye Deutschland-Star hinterließ seine Frau Daniela Büchner und acht Kinder – darunter Jada Karabas, die die einstige Dschungelcamperin mit in die Ehe gebracht hatte. Sein Andenken will Jada in Ehren halten. Sie trägt sogar einen Ring, den Jens einst Danni geschenkt hatte.

In ihrer Instagram-Story zeigte die 17-Jährige das besondere Schmuckstück. "Den Ring hatte Jens mal meiner Mama geschenkt", schrieb Jada zu einem Schnappschuss. Dass der Ring seinen Platz nun an ihrer Hand gefunden hat, freut offenbar auch Danni. Die fünffache Mutter teilte das Bild ebenfalls und ergänzte dazu: "Er sieht wunderschön an deinem Finger aus."

Am 30. Oktober 2022 wäre Jens 53 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass teilte nicht nur Jada einige Videos von dem verstorbenen TV-Auswanderer. Danni postete sogar einen Clip, in dem ihre Kinder Herz-Luftballons aufsteigen lassen, während sie "Happy Birthday" für ihren Papa singen. Solche Aktionen seien vor allem für ihre Zwillinge Jenna Soraya (6) und Diego Armani (6) wichtig.

Instagram / dannibuechner Daniela und Jens Büchner mit ihren Kindern Jada und Diego Armani

Instagram / jadakrbs Jada Karabas' Ring von Jens Büchner

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

