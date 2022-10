Danni gedenkt: Heute wäre Jens Büchner (†) 53 Jahre geworden

Dieser Tag wird für die Angehörigen nicht leicht werden. Vor knapp vier Jahren verstarb Jens Büchner (✝49) plötzlich. Der Goodybe Deutschland-Star kämpfte einige Zeit gegen den Lungenkrebs, doch erlag der Erkrankung im November 2018. Er hinterließ seine Frau Danni (44) und mehrere Kinder. Heute hätte der Schlagerstar seinen 53. Geburtstag gefeiert – und Jens bleibt für die Fans und seine Familie unvergessen.

Am heutigen Tag erinnert vor allem seine Witwe an ihren geliebten Ehemann. In ihrer Instagram-Story teilte Danni eine niedliche Erinnerung: Am Strand hat offenbar ein Kind der beiden das Wort "Papa" in den Sand geschrieben. Darunter prangte ein kleines Herz. Das Video hat die Promi Big Brother-Bekanntheit mit trauriger Klaviermusik hinterlegt. Mit dieser liebevollen Geste erinnert sie an den verstorbenen TV-Star.

Mit Jens teilte Danni zwei Kinder: Die Zwillinge Jenna Soraya (6) und Diego Armani (6). Die beiden kommen auch ganz nach ihrem Papa: Die blonden Haare und das strahlende Lachen erinnern total an Jens. Danni schwärmte außerdem vor einiger Zeit, dass der kleine Diego wie sein Vater ist: "Er weiß ganz genau, wer seine Familie ist, wer wichtig für ihn ist."

Anzeige

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

Anzeige

ActionPress Daniela und Jens Büchner, September 2018

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela, Diego Armani und Jenna Soraya Büchner im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de