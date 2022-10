TV-Comeback: Kriegt Luke Mockridge wieder eine eigene Show?

Luke Mockridge (33) beendet seine TV-Abstinenz! Der Komiker legte auf der Bühne und im Fernsehen eine steile Karriere hin: Er moderierte Shows wie "Luke! Die Woche und ich" oder "Luke! Die Greatnightshow" und eroberte die Herzen seiner Fans im Sturm. Doch vor gut einem Jahr wurden Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Kölner laut – und Luke verschwand von den Bildschirmen. Im kommenden Jahr kehrt er zurück, eventuell sogar mit einem eigenen Format!

Dass er Anfang Januar wieder in einer TV-Show zu sehen sein wird, verriet Luke selbst. Bild berichtete nun aber, dass es nicht bei diesem einen Auftritt bleiben werde: Demnach soll der Comedian eine eigene Sendung bei Sat.1 erhalten, die ab Februar 2023 an den Start gehen soll. In der Kölner Innenstadt sollen sogar bereits erste Dreharbeiten dafür stattgefunden haben, hieß es weiter.

Bereits im vergangenen Frühjahr war Luke nach seiner Pause wieder auf die Comedy-Bühne zurückgekehrt. Die Vorwürfe gegen sich hatte er dabei mehrmals thematisiert – zum Teil auch unfreiwillig: Bei einem Auftritt in Berlin wurde er etwa von einer Zuschauerin verbal attackiert. Das ließ er damals jedoch an sich abprallen.

Julian F. M. Stoeckel Thorsten Legat, Luke Mockridge, Janine Pink und Julian F. M. Stoeckel

Instagram / thereallukemockridge Luke Mockridge im Januar 2020

Getty Images Luke Mockridge, Dezember 2019

