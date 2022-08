Nach Vergewaltigungsvorwürfen: Luke Mockridge wieder im TV

Nun feiert er auch auf den Bildschirmen sein Comeback. Luke Mockridge (33) hat sich zuletzt eine Auszeit von der Öffentlichkeit genommen, nachdem seine Ex-Freundin ihn im vergangenen Jahr der versuchten Vergewaltigung beschuldigt hatte. Doch 2022 kehrte der Comedian mit seinem neuen Programm auf die Bühnen zurück. Nun steht für ihn eine weitere Rückkunft an: Luke wird wieder im Fernsehen zu sehen sein.

Wie Sat.1 bekannt gab, wird er in der Show "Die besten Comedians Deutschlands" erstmals seit seiner TV-Auszeit wieder im Fernsehen zu sehen sein. Dabei präsentieren zwölf Komiker "in einer Gala der erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands die feinsten und besten Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen", heißt es in der Erklärung weiter.

In der Sendung hat Luke prominente Gesellschaft: Es werden auch Abdelkarim, Lisa Feller (46), Chris Tall (31), Markus Krebs, Ralf Schmitz (47), Kaya Yanar (49), Mirja Boes (50), Dieter Nuhr (61), Maria Clara Groppler, Paul Panzer und die ukrainische Komikerin Olga Stetsenko auftreten. Der Sender stellte allerdings auch klar: "Darüber hinaus haben wir aktuell keine konkreten Pläne für eine neue Show mit Luke."

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Getty Images Ralf Schmitz, Comedian

