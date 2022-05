Sein Comeback scheint nicht jedem zu passen! Luke Mockridge (33) sah sich im vergangenen Jahr schweren Anschuldigungen gegenüber: Eine Ex-Freundin bezichtigte den Comedian des sexuellen Missbrauchs. Kürzlich kehrte der gebürtige Bonner auf die Bühne zurück – und machte dabei sogar Witze über die Vorwürfe. Das fand mancher im Publikum wohl gar nicht gut, wie sich jetzt in Berlin zeigte: Eine Zuschauerin ging Luke bei seinem Auftritt heftig an!

Die Szene ist in einem TikTok-Clip zu sehen, den ein Fan nach der Show ins Netz stellte. Darin sitzt Luke auf dem Bühnenrand, während eine junge Zuschauerin wütend auf ihn einbrüllt: "Und dann hast du noch so viel Geld, dass du dich mit geilen Anwälten freikaufen kannst..." Der Sohn von Lindenstraße-Star Bill Mockridge (74) lässt das allerdings an sich abprallen: "Ich wollte die schlechten haben, aber die waren leider belegt."

Nach dem Gag richtete sich Luke noch mit ernst gemeinten Worten an die junge Frau: "Ich finde es ganz toll, dass du als junger Mensch deine Agenda hast. Aber in dieser Sache gibt es zwei Menschen und der eine Mensch redet ununterbrochen, pausenlos über nichts anderes und der andere Mensch redet nicht darüber." Einen kleinen Seitenhieb gab er der Zuschauerin dann doch noch mit auf den Weg: "Beide haben eine Show – ich glaube, du bist in der falschen."

Anzeige

© ProSieben/Willi Weber Luke Mockridge, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan bei "FameMaker"

Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Moderator

Anzeige

Instagram / thereallukemockridge Luke Mockridge, Entertainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de