Am 11. November: Katharina Eisenblut heiratet in zwei Wochen

Bei Katharina Eisenblut (28) muss es jetzt ganz schnell gehen! Im Oktober 2021 verlobte sich die einstige DSDS-Kandidatin nur zwei Monate nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung mit ihrem Liebsten Niko Kronenbitter. Mittlerweile sind die beiden auch schon stolze Eltern eines gemeinsamen Kindes geworden: Im vergangenen Juli kam ihr Sohn Emilio zur Welt. Jetzt verriet Katharina, wann die Hochzeitsglocken endlich läuten!

In ihrer Instagram-Story teilte sie das Hochzeitsdatum – und das kommt schneller, als man denkt! Katharina und Niko werden nämlich schon am 11. November 2022 in den Hafen der Ehe einlaufen. Das bedeutet für die Sängerin jetzt, dass sie alles im Schnelldurchlauf planen muss! "Wir haben natürlich nicht viel Zeit, das Ganze zu organisieren, denn wir haben im Prinzip erst vorgestern das Ja bekommen, dass wir jetzt am 11. November heiraten dürfen", berichtete sie in ihrer Story. Deshalb sei das Paar nun schon fleißig am Probe-Essen, damit bei der standesamtlichen Hochzeit alles glatt läuft.

Über das Datum ist Katharina besonders glücklich, denn das bedeute dem jungen Paar viel – aber auch sonst kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich bin so aufgeregt, ich freue mich so, so sehr. Unglaublich, oder?", schwärmte sie. Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen – dann stehe der Traumhochzeit nichts mehr im Weg.

Anzeige

privat Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Esenblut und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de