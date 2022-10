"Denkwürdig": So machte Elon Musk mit seiner Justine Schluss

Justine Musk (50) gibt ehrliche Einblicke in die Ehe mit Elon Musk (51)! Kennen und lieben gelernt hatte sich das einstige Ehepaar an der Universität in Kingston. Rund zehn Jahre später wagten die Kanadierin und der Tesla-Gründer den Gang vor den Traualtar. Doch das große Liebesglück sollte es für die beiden nicht werden: Nachdem Justine und Elon fünf gemeinsame Söhne bekamen, wobei das erstgeborene Kind 2002 im Säuglingsalter starb, ließen sie sich 2008 scheiden. Jetzt verriet Justine, wie sie von ihrem Ehe-Aus mit Elon erfuhr!

In der BBC-Dokumentation "The Elon Musk Show" verriet Justine einige Details über die Beziehung mit ihrem Ex-Mann: "Wir waren bei einem Ehetherapeuten und er hatte den Stress und die Ungewissheit satt. Am nächsten Tag ging ich in das Büro meiner Therapeutin und er hatte ihr eine Nachricht hinterlassen, in der er mir mitteilte, dass er die Scheidung einreichen würde", offenbarte die Schriftstellerin. Rückblickend war es "einer der denkwürdigsten Momente" ihres Lebens.

Auch gab Justine zu, dass es nicht einfach war, mit dem 51-Jährigen verheiratet zu sein: "Man muss akzeptieren, dass man, wenn man Zeit mit ihm verbringt, nur einen kleinen Teil von ihm mitbekommt." Zudem behauptete Justine, dass der Unternehmer sie zu einer "Trophäenfrau" gemacht habe und sie damals dazu drängte, blond zu werden und dünn zu bleiben.

Backgrid / ActionPress Justine Musk im Juni 2022

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

