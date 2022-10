Kehrtwende: Elon Musk will Twitter jetzt doch wieder kaufen!

Überraschende Wende im Twitter-Deal! Erst im April dieses Jahres hatte Elon Musk (51) vor, den Kurznachrichtendienst Twitter zu kaufen. Wenige Monate nach den Verhandlungen sprang der Auto-Visionär plötzlich von dem 43 Millionen Euro schweren Deal ab. Nicht gerade zur Begeisterung von Twitter. Die Firma verklagte ihn daraufhin, da er die Verträge nicht eingehalten habe. Nach seinem Gegenangriff auf die Klage will Elon Twitter aber jetzt doch kaufen!

Laut Spiegel Online gab es nun doch den Deal – Elon habe der US-Börsenaufsicht SEC eine Pflichtmitteilung zukommen lassen, worin er den Twitter-Kauf bestätigte. Der Tesla-Gründer soll außerdem in einem Brief an den Kurznachrichtendienst einen Deal mit dem ursprünglichen Kaufpreis vorgeschlagen haben. Twitter selbst teilte in einem kurzen Statement mit, dieses Schreiben bekommen zu haben und den Deal nun wie geplant eingehen zu wollen.

Noch im Juli ruderte Elon allerdings von dem Deal zurück. Twitter soll damals angeblich falsche Angaben zu der Zahl von Fake-Accounts auf der Plattform gemacht haben, was den Wert vermindert hätte. Kurz darauf verklagte die Plattform Elon und pochte auf die Einhaltung des Kaufvertrages. Die Gerichtsverhandlungen hätten bereits im Oktober starten sollen.

Elon Musk, Tesla-Gründer

Elon Musk bei der Met Gala 2022

Elon Musk bei einer Pressekonferenz in Detroit im Januar 2010

