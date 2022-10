Halloween: Heidi Klum ist nicht mehr wiederzuerkennen!

Heidi Klum (49) gibt stets Einblicke in ihre Verwandlung! Die TV-Bekanntheit liebt den Feiertag Halloween wohl sehr. In den vergangenen Jahren verkleidete sie sich beispielsweise als alte Frau oder schmiss sich in ein Partnerkostüm mit ihrem Mann Tom Kaulitz (33). Auch dieses Jahr entschieden sich die zwei, ein aufeinander abgestimmtes Kostüm zu tragen. Der Musiker soll ein Fischer sein. Heidis Look wird immer noch kreiert!

Auf ihrem Instagram-Profil nimmt sie ihre Fans auf den spannenden Verwandlungsprozess mit. So zeigte sie bereits, dass sie ein aufwendiges Make-up bekommt und gruselige Kontaktlinsen trägt. Doch damit nicht genug. Wie in einem Update zu sehen ist, wird Heidi komplett vermummt und bemalt. Ihre Gesichtszüge sind kaum noch zu erkennen, weil sie rundum maskiert wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie eine Kreatur aus dem Wasser darstellen wird.

Denn die Germany's next Topmodel-Jurorin verriet vor wenigen Stunden: "Das ist der letzte Tipp, den ich gebe: Toms Kostüm passt zu meinem. Und er wird ein Fischer sein!" Die Beauty wird seit Stunden mit verschiedenen Farben besprüht. Es bleibt spannend, was Heidi sich dabei gedacht hat.

