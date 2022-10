Mario Götze und Rome tragen an Halloween Nintendo-Klassiker

Was für ein knuffiges Kostüm! Dass Profi-Kicker Mario Götze (30) seinen Nachwuchs Rome (2) gerne in den sozialen Medien zeigt, ist nicht ungewöhnlich. Immer wieder verzückt das Vater-Kind-Gespann die Herzen seiner Fans. An Halloween hat sich der Blondschopf ein ganz besonderes Kostüm für die beiden ausgedacht. Statt schaurig setzt er in diesem Jahr auf total niedlich. Damit begeisterten Mario und Rome jetzt das Netz!

Auf Instagram teilte der 30-Jährige mehrere Schnappschüsse, auf denen er und Rome als Super Mario verkleidet sind. Die Bilder kommentierte der ehemalige Nationalspieler mit der Überschrift: "Doppelter Ärger mit den Super Mario Bros an Halloween." Ein Geist- und ein Kürbis-Emoji rundeten den knuffigen Beitrag ab. Super Mario gilt seit den 80er-Jahren als Klassiker unter den Videospielen von Nintendo.

Marios Frau Ann-Kathrin (32) kommentierte die Bilder ihrer zwei Männer mit einem vor Glück gerührten Emoji und einem Herz. Auch sie postete Aufnahmen mit ihrer Familie, auf denen sie als Prinzessin Peach, einer Figur aus dem gleichnamigen Videospiel, verkleidet war.

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze hat sich mit Rome für Halloween verkleidet

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin, Rome und Mario Götzes Verkleidung für Halloween 2022

Anzeige

Instagram / annkathringoetze Mario und Ann-Kathrin Götze mit Sohn Rome

Anzeige

Wie gefällt euch das Partnerkostüm von Mario und Rome? Total niedlich! Das geht noch besser! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de