Kleiner Fashionist: So stylish ist Mario Götzes Sohn Rome

Rome Götze (2) entwickelt sich zu einem richtigen Fashionist! Vor zwei Jahren kam das erste Kind von Mario (30) und Ann-Kathrin Götze (32) auf die Welt. Seitdem ist der Junge der Lebensmittelpunkt des Profi-Kickers und der Influencerin. Immer wieder präsentieren die Eltern ihren Sohn in coolen Klamotten in den sozialen Netzwerken. Promiflash zeigt euch, wie stylish der kleine Mann jetzt schon ist!

Als der Sprössling im Juni seinen Geburtstag zelebrierte, warfen Romes Eltern ihn in einen schicken karierten Zweiteiler. Mario und Ann-Kathrin setzen bei der Kleidungsauswahl aber auch gern auf Marken-Klamotten. Auf einem anderen Foto trägt Rome eine blaue Sweatshirt-Jacke von Gucci. Mama Ann-Kathrin schreibt dazu: "Ich bin besessen davon, ihn in süße kleine Outfits zu stecken." Cool und lässig verbringt der kleine Mann auch gerne die Papa-Zeit. In einem Café tragen sie im Partnerlook eine beige Cap, die farbig hervorragend mit dem T-Shirt und den offenen Sandalen matcht.

Mario scheint in der Kleidungsauswahl seines Sohnes auch ein Wörtchen mitzureden haben. Auf einem weiteren Foto trägt Rome, als er noch etwas kleiner war, ein Trainingsoutfit von Marios früherem Verein PSV Eindhofen. Auf der "Marc Cain Fashion Show" verriet Ann-Kathrin gegenüber Promiflash, dass Rome aber voll und ganz auf die Mama vertraue: "Er ist so entspannt. Er zieht an, was ich ihm anziehe, er macht da keinen Mucks."

Anzeige

Instagram / annkathringotze Rome Götze an seinem Geburtstag

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im November 2021

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze mit seinem Sohn Rome

Instagram / annkathringotze Rome Götze

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de