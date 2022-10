Mit Halloween-Look: Billie Eilish reagiert auf Liebeskritik

Billie Eilish (20) und Jesse Rutherford (31) reagieren auf ihre Kritiker! Die "Ocean Eyes"-Interpretin sorgte mit ihrem Liebesleben zuletzt für eine Menge Schlagzeilen. Der Grund: Sie soll angeblich mit dem fast zehn Jahre älteren Musiker zusammen sein. Ihre Fans sind von dem Altersunterschied der beiden Künstler alles andere als begeistert. Mit ihren Halloween-Kostümen machten Billie und Jesse nun deutlich, was sie von der Kritik halten!

Auf Twitter sind Bilder aufgetaucht, die Billie und Jesse auf einer Halloweenparty zeigen. Nachdem sich das angebliche Paar zuletzt viel Kritik anhören musste, hatten sich die beiden in Sachen Kostümen offenbar etwas ganz Besonderes überlegt. Während sich die 20-Jährige mit ihrem pinken Body und großen Häschen-Hausschuhen als Baby verkleidete, verwandelte sich der 31-Jährige in einen alten Herren – samt Glatze und grauem Schnurrbart. Scheint ganz so, als würden die zwei damit ihren oft kritisierten Altersunterschied aufs Korn nehmen.

Ob die zwei ihre Beziehung damit bestätigen? Hoffentlich nicht – wünschen sich zumindest Billies Fans! "Das ist so verdammt schräg" oder "Die zwei sind so ein komisches Paar", sind sich die User unter dem Beitrag einig. Ein anderer Nutzer forderte sogar, dass sich die Sängerin umgehend von Jesse trennen soll.

Getty Images Jesse Rutherford, Sänger

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards im April 2022

Getty Images Jesse Rutherford im April 2018

