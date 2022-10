Nach Fynn-Aus: Datet "Love Island"-Emilia nun diesen Hottie?

Ist Emilia Würsching etwa wieder in festen Händen? Die Studentin kam wenige Monate nach ihrer Love Island-Teilnahme mit ihrem einstigen Mitstreiter Fynn Lukas Kunz zusammen. Die beiden führten eine On-off-Beziehung, doch Anfang August war zwischen ihnen endgültig Schluss. Unter der Trennung schienen die einstigen Turteltauben ziemlich zu leiden. Doch hat Emilia der Liebe nun eine neue Chance gegeben? Sie teilte jetzt ein Turtel-Pic mit einem unbekannten Hottie!

In ihrer Instagram-Story postete die Bloggerin zwei Selfies, auf denen sie mit einem mysteriösen Unbekannten vor einem Schaufenster in Prag posiert. Auf den Bildern wirken die beiden total vertraut. Auf einem Schnappschuss halten Emilia und ihre Begleitung sogar Händchen! "Happy me", schrieb die Beauty zu der Aufnahme. Ob zwischen den zweien wohl mehr läuft?

Eigentlich hatte Emilia Ende September noch klargestellt, dass sie noch nicht über ihren Ex hinweg sei. Als ein Fan von ihr wissen wollte, ob sie schon bereit für eine neue Beziehung sei, antwortete sie: "Ich glaube, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um jemand Neuen kennenzulernen. Dennoch würde ich behaupten, dass ich aktuell nicht in der Lage wäre, mich auf jemanden einzulassen."

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching mit einem Unbekannten im Oktober 2022

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, Ex-"Love Island"-Kandidatin

