Sind "Love Island"-Emilia und Bianca keine Freundinnen mehr?

Sind die beiden keine Freundinnen mehr? Emilia Würsching und Bianca Balintffy waren beide 2021 Kandidatinnen bei Love Island. Bianca konnte die Kuppelshow sogar gewinnen: Gemeinsam mit Paco Herb wurde sie zum Gewinner-Couple gekürt. Danach wurde aus den beiden allerdings kein festes Paar. Mit Emilia verstand sie sich hingegen auch nach der Show noch gut – aber nun sahen die Fans schon länger keine gemeinsamen Bilder mehr von den beiden. Jetzt klärte Bianca auf, warum sie nichts mehr mit Emilia zu tun hat.

Auf Instagram wurde die Influencerin gefragt, was bei ihr und Emilia los sei. Darauf hatte Bianca eine klare Antwort: "Wieso fragen da so viele nach? Keine Ahnung, nichts, ich halte einfach nichts von Freundschaften, wo hinterm Rücken schlecht über einen geredet wird. Da distanziere ich mich lieber." Was genau vorgefallen war, will sie allerdings auch in Zukunft nicht beantworten.

Mittlerweile ist Bianca wieder glücklich vergeben. Erst vor wenigen Tagen teilte die Beauty niedliche Schnappschüsse mit dem neuen Mann an ihrer Seite. "Mein ewiger Neujahrskuss", schrieb die 25-Jährige zu den Bildern, auf dem sie mit ihrem neuen Freund innig knutscht und posiert.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatinnen Bianca und Emilia

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, Reality-TV-Star

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy ist neu verliebt, Januar 2022

