"Sind beieinander": Fynn Lukas Kunz und Emilia daten wieder

Läuft da wieder mehr? Fynn Lukas Kunz und Emilia Würsching lernten sich vergangenes Jahr bei Love Island kennen – doch erst nach der Kuppelshow funkte es bei den beiden so richtig und sie waren einige Monate ein Paar. Vor wenigen Wochen gaben sie überraschend ihre Trennung bekannt und nahmen sich beide viel Zeit für sich. Doch nun scheinen sich Emilia und Fynn wieder anzunähern!

In ihrer Instagram-Story antwortete die Influencerin auf die Frage eines Fans, ob zwischen ihr und ihrem Ex wieder etwas läuft. "Fynn und ich sind aktuell beieinander. Ihr habt es ja alle mitbekommen, in den letzten Wochen ist sehr viel vorgefallen", erklärte sie daraufhin. Offenbar wollen sich die zwei nun etwas Zeit für sich nehmen und ohne den Einfluss der Öffentlichkeit ihrer Liebe eine neue Chance geben.

Auch Fynn teilte in seiner Story ein ähnliches Statement und setzte seine Anhänger darüber in Kenntnis, wieder mit Emilia anzubandeln. "Auch wir sind normale Menschen, die versuchen, auf ihr Herz zu hören und die richtigen Entscheidungen zu fällen", gab der Lüneburger zu und bat um Verständnis.

