So romantisch war Pietro Lombardi und Lauras Verlobung!

Pietro Lombardi (30) hat sich für seine Laura Maria Rypa (26) etwas ganz Besonderes überlegt! Der DSDS-Juror und die Influencerin fiebern aktuell auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes hin. Am Sonntag überraschten die Turteltauben ihre Fans daraufhin mit dieser Wahnsinnsneuigkeit: Sie haben sich verlobt! Bislang gab das Paar aber noch kaum Details über seine Verlobung preis. Nun teilte Pietro aber endlich ein emotionales Video von seinem Antrag!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 30-Jährige nun einen Clip, den er wenige Minuten zuvor aufgenommen hatte. In dem Video ist deutlich zu sehen, wie sehr sich Pie für seine Liebste ins Zeug gelegt hat. Sein Haus schmückte er mit zahlreichen Kerzen und Rosensträußen. Doch damit nicht genug: Auf der Terrasse legte er sogar einen roten Teppich für seine Laura aus, um ihr dann vor einer Wand aus roten Rosen die Frage aller Frage zu stellen.

Vor seinem Antrag war der zweifache Vater in spe jedenfalls ganz schön aufgeregt. "Ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht, Alter. Ey Leute, wirklich, das ist so krass. Aber wenn ich eine Frau heiraten möchte, dann die Mutter meines Kindes", zeigte Pie sich in dem Clip ganz nervös.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis Heiratsantrag

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis Heiratsantrag

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa im Oktober 2022

