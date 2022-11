Für 46.000 Euro im Jahr: König Charles sucht einen Gärtner

König Charles (73) hat einen sehr wichtigen Job ausgeschrieben. Der Royal wird nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) nun das britische Königsoberhaupt. Aber der Monarch hat auch noch eine andere große Leidenschaft: Charles liebt die Natur seit seiner Kindheit. Damals pflanzte er sogar selber Gemüse an. Jetzt ist der Naturliebhaber auf der Suche nach einem Gärtner – und macht dabei ordentlich Geld locker.

Wie The Sun berichtete, braucht der Monarch jemanden, der sich um die üppigen Gärten des Buckingham Palace kümmert. Die Grünanlagen sind schätzungsweise 40 Hektar groß und umfassen einen Hubschrauberlandeplatz, einen See und einen Tennisplatz, auf dem schon Steffi Graf (53) gespielt hat. In der Ausschreibung heißt es, dass der erfolgreiche Bewerber bis zu 46.000 Euro pro Jahr verdienen kann, wobei 39 Stunden Arbeit pro Woche erwartet werden. Charles, der auch als Umweltschützer bekannt ist, sucht jemanden, der sich "leidenschaftlich für Pflanzen" interessiert.

In der offiziellen Anzeige wird die Aufgabe als Pflege der "Gärten, die Tausende bewundern werden" beschrieben, während man für die "weltberühmte Institution" arbeitet. Weiter heißt es: "Mit Ihrem Engagement für den Gartenbau werden Sie sich darauf konzentrieren, unsere Projekte zur Erhaltung und Verbesserung der reichen Artenvielfalt unserer Gärten zu verwirklichen."

