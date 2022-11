Leseverbot: TV-Bauer Gerald schützt seine Frau Anna vor Hate

Anna Heiser (32) ist offenbar viel zu neugierig! Die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin musste sich in den vergangenen Jahren immer wieder harter Kritik stellen – egal ob für das Kinderzimmer ihres Sohnes, häufiges Reisen oder ihren Körper. Im Juni war die Situation sogar so schlimm, dass die Influencerin darüber nachgedacht hat, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. So weit ist es bisher nicht gekommen: Ihr Mann Gerald hat ihr inzwischen allerdings verboten, Kommentare zu lesen.

In ihrer Instagram-Story verriet die Zweifach-Mama in spe, dass ihr zugetragen wurde, dass auf der "Bauer sucht Frau"-Facebook-Seite mies über sie abgelästert werde. Daraufhin sei sie neugierig geworden und habe sich ein paar Kommentare durchgelesen. "Ganz schlechte Idee", stellte Anna später fest. Dabei hatte sie vorher eigentlich schon gewusst, was sie dort erwartet. Deshalb schritt ihr Mann zur Tat. "Gerald hat mir verboten, weiterzulesen und vielleicht ist es genau das Richtige für meine eigene Gesundheit", fasste sie zusammen.

Anna hatte in der Vergangenheit bereits betont, wie sehr ihr der Hass zeitweise zu schaffen gemacht hat. Besonders schlimm sei es nach der Geburt ihres Sohnes gewesen. "Ich habe mich hässlich gefühlt. Der Druck der Gesellschaft nach 'dem perfekten After-Baby-Body' hat mich in den Wahnsinn getrieben", erinnerte sich die Namibia-Auswanderin vor ein paar Monaten in ihrer Instagram-Story.

