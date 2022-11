Mit neuem Liebsten: Luke Evans möchte bald Vater werden!

So ernst ist es also schon zwischen den beiden? Im Mai wurde durch einen Insider publik, dass Schauspieler Luke Evans (43) eine neue Liebe gefunden habe. Den spanischen Grafikdesigner Fran Tomas. Kennengelernt hätten sie sich schon ein Jahr zuvor in Australien, wo der Die Schöne und das Biest-Star zu der Zeit gearbeitet hatte. Turtelbilder der beiden am Strand bestätigten die Gerüchte. Jetzt soll sich Luke Kinder mit seinem Liebsten wünschen!

"In den nächsten fünf Jahren hätte ich gerne meine eigenen Kinder", verrät der 43-Jährige der The Times. "Wenn das passiert, muss ich mich jedoch damit abfinden, kein junger Vater mehr sein zu können", fügt der "Dracula Untold"-Darsteller an, der zum Ende dieser Frist auf die 50 zugehen wird.

Für den Waliser, der aus einer gläubigen Zeugen-Jehovas-Familie stammt, sei es schwer gewesen, über seine Homosexualität im Teenageralter zu sprechen. "Ich hatte Angst, meinen Eltern zu erzählen, dass ich schwul bin. Die Zeiten waren damals anders, besonders wenn man aus einer religiösen Familie kommt", gibt Luke zu, der sich 2002 in der Öffentlichkeit geoutet hatte und nun anscheinend nicht glücklicher über seine neue Beziehung sein könnte.

Elkin Cabarcas / MEGA Luke Evans und Fran Tomas auf Ibiza, August 2022

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

