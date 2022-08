Heiße Küsse im Meer: Luke Evans schmust mit seinem Neuen!

Luke Evans (43) genießt seine neue Liebe in vollen Zügen! Erst im Mai hatte ein Insider ausgeplaudert, dass der Schauspieler wieder in festen Händen sei. Der Die Schöne und das Biest-Darsteller soll mit dem Spanier Fran Tomas zusammen und überglücklich sein. Zwar äußerte sich der Hottie bisher selbst nicht zu den süßen Schlagzeilen – neue Fotos aus dem Urlaub machen aber deutlich: Luke kann die Finger kaum von seinem Liebsten lassen!

Aktuelle Paparazzibilder zeigen den Waliser am Mittwoch auf Ibiza. Am Strand der Baleareninsel genoss der 43-Jährige die Sonne und sprang in die Fluten – und zwar nicht alleine! Luke wurde von Fran begleitet. In den Wellen tauschten die Turteltauben einige Zärtlichkeiten aus, umarmten einander immer wieder und küssten sich liebevoll.

Es ist nicht das erste Mal, dass Luke sich mit einem Flirt in der Sonne vergnügt. Schon Anfang 2021 hatte es Fotos gegeben, die den Muskelmann mit einem anderen Beau am Strand von Miami zeigten. Im Dezember folgten dann weitere Schnappschüsse mit einem neuen Herren.

Getty Images Luke Evans im Mai 2019 in London

MEGA Fran Tomas und Luke Evans im Urlaub auf Ibiza

MEGA Luke Evans mit einem Unbekannten im Meer bei Miami

