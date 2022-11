Nach auffälligem Kostüm: Ist Lily Collins etwa schwanger?

Wollte Lily Collins (33) mit diesem Kostüm etwas verstecken? Die Schauspielerin ist seit mehr als einem Jahr mit dem Regisseur Charlie McDowell (39) verheiratet. Trotz seltener Auftritte der beiden gibt es immer mal wieder süße Bilder in den sozialen Medien. Dass die Emily in Paris-Darstellerin sich für einen Spaß nicht zu Schade ist, beweist sie regelmäßig. Auch zu Halloween beeindruckte sie in einem lustigen Avocado-Outfit. Doch viele Fans fragten sich nur eines: Ist Lily etwa schwanger?

Die 33-Jährige verkleidete sich zu Halloween als Avocado und zog sich für das gruselige Ereignis ein großes aufblasbares Kostüm an. Sie teilte ihren Look auf Instagram und betitelte den süßen Clip, in welchem sie mit einem roten Becher anstieß: "Prost auf meinen Lieblingssnack, Avocado-Toast. Happy Halloween!" Sie vervollständigte ihre fruchtige Ästhetik mit einem schwarzem Top und einer Leggings. Der Stein des Avocado-Anzugs verdeckte perfekt ihren Bauch, was die Fans nachdenklich stimmte. "Bist du schwanger?", fragten einige Follower. Eine andere Person kommentierte: "Das wirkt wie eine Schwangerschaftsverkündung."

Zu den Kommentaren äußerte die Brünette sich nicht. Jedoch sah man Lily erst Ende Oktober bei der "TIME100 Next"-Gala in Hollywood, bei der sie in einem roten, eng anliegenden Kleid erschien.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins im Halloween-Outfit

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Getty Images Lily Collins, "Emily in Paris"-Star

