Süße Fotos: Lily Collins feiert erstes Ostern mit Baby Tove

Lily Collins (36) hat ihr erstes Ostern als frischgebackene Mutter gefeiert – und ihre Fans mit süßen Fotos auf Instagram daran teilhaben lassen! In einem rosafarbenen Pullover mit Hasenmuster strahlte Lily in die Kamera und zeigte auf einem weiteren Foto auch das niedliche Outfit ihrer Tochter Tove: Die Kleine trug einen Strickanzug, Cordhosen und flauschige Häschen-Hausschuhe. Charlie (41) wurde ebenfalls abgelichtet, wie er sein Töchterchen auf einer grünen Wiese im Arm hielt. "Unser kleines Osterhäschen", schwärmte Lily unter den Schnappschüssen.

Tove war im Januar dieses Jahres via Leihmutterschaft auf die Welt gekommen, wie das Paar damals über die sozialen Medien verkündet hatte. Tausende Fans freuten sich für Lily und Charlie. Doch dass sie eine Leihmutter hatten, sorgte auch für viel Kritik im Netz, auf die Charlie mit einer deutlichen Botschaft reagierte: "Es ist in Ordnung, nicht alles über Leihmutterschaft zu wissen, aber es ist nicht in Ordnung, hasserfüllte Worte in die Welt zu schicken."

Lily und Charlie lassen die Hater aber komplett hinter sich – sie könnten kaum glücklicher mit ihrer Tochter sein und fühlen sich pudelwohl als Familie. Für beide ging mit ihrem Nachwuchs ein großer Traum in Erfüllung, wie sie immer wieder deutlich machen. An Lilys Geburtstag vor wenigen Wochen – ihr erster als Mama – wurde sie deshalb auch ganz emotional: "Was für ein magisches Jahr es war und was für ein wunderschönes Jahr ich vor mir habe. Dankbarkeit kann nicht einmal ansatzweise ausdrücken, wie ich mich fühle."

Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell mit seiner Tochter Tove im April 2025

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane

