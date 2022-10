Bunt und schräg: Das waren die besten "TIME100 Next"-Looks!

Die Stars warfen sich wieder mal ordentlich in Schale! Gestern fand in Hollywood die "TIME100 Next"-Gala statt – auf diesem Event werden 100 aufstrebende Stars aus aller Welt für ihre besonderen ehrenvollen Leistungen gewürdigt. Auf dem roten Teppich konnte vor der Verleihung wieder die Crème de la Crème in extravaganten und bunten Outfits bestaunt werden. Diese Looks sind dabei besonders aufgefallen!

Ausgefallen präsentierte sich beispielsweise Machine Gun Kelly (32) – der Rocker erschien in einem Kostüm bestehend aus einer Lackhose sowie passenden Ärmeln. Seine Tattoos brachte er mit einem transparenten Oberteil gut zur Geltung. Keke Palmer (29) setzte an diesem Abend hingegen auf ordentlich Farbe. Die Schauspielerin strahlte in einem pinken Minikleid aus Satin, welches von einem knalligen Rüschen-Überkleid bedeckt wurde– dazu trug die "Nope"-Darstellerin passende High Heels.

Taylor Swifts (32) Freund Joe Alwyn (31) posierte ebenfalls im Blitzlichtgewitter der Paparazzi – ganz in Schwarz setzte der Schauspieler aber eher auf den klassischen Look. Emily in Paris-Star Lily Collins (33) setzte sich in einem eng anliegenden roten Kleid in Szene – ihr Make-up erinnerte an die 1960er.

Machine Gun Kelly im Oktober 2022

Keke Palmer, US-amerikanische Schauspielerin

Joe Alwyn im Oktober 2022

