Trotz Fußfessel: Tory Lanez hat ein Lächeln auf den Lippen

Tory Lanez lässt sich von nichts die Laune verderben. Ende November beginnt der Prozess des Rappers, in dem seine Kollegin Meghan Thee Stallion ihn beschuldigt, sie angeschossen zu haben. Bis dahin wurde Tory unter Hausarrest gestellt, weil er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat, als er den Rapper August Alsina (30) im September verprügelt haben soll. Nun hat er seine Fußfessel verpasst bekommen.

Der Rapper wurde am Montag vor der Corrective Solution-Einrichtung in Los Angeles gesichtet, dem Ort, an dem Leute wegen GPS-, Alkohol- und Drogenüberwachung kontrolliert werden. Auf den Aufnahmen, die unter anderem tmz vorliegen, kann man den Metall-Tracker an seinem Knöchel deutlich sehen – trotz allem scheint Tory sein typisches Lächeln nicht verloren zu haben, als er die Stelle in einem grauen Jogging-Anzug wieder verlässt.

Laut Torys Anwalt handele es sich im Fall August nur um Anschuldigungen – zudem wurde auch keine Anklage gegen seinen Mandanten eingereicht. Unter Hausarrest wurde der "Who Needs Love"-Interpret von einem Richter allerdings dennoch gestellt. Bis zum 28. November wird er somit wohl jede Menge Zeit in seiner Wohnung verbringen.

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

Getty Images Tory Lanez, Rapper

Getty Images Tory Lanez, Rapper

