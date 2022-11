An Halloween: Tom Brady als Sensenmann mit Kindern unterwegs

Tom Brady (45) ist in ungewohnter Montur unterwegs. Der NFL-Star steckt aktuell mitten in der Scheidung von seiner Frau Gisele Bündchen (42). Seit Wochen hielten sich die Gerüchte über eine Trennung des einstigen Traumpaares. Vor einigen Tagen bestätigten die beiden dann schließlich, dass sie sich scheiden lassen. Ihre Kinder sollen allerdings weiter an erster Stelle stehen. An Halloween warf der Quarterback dafür auch ein ausgefallenes Kostüm über.

Der Profi-Quarterback ging mit Sohn Benjamin und Tochter Vivian in ihrer Nachbarschaft in Tampa auf Süßes-oder-Saures-Tour und teilte einen Schnappschuss in ihren Kostümen auf Instagram. Tom verkleidete sich als Sensenmann und verdeckte sein Gesicht vollständig mit einem dunklen, schwarzen Umhang. Außerdem trug er Ketten um den Hals und hielt eine nachgemachte Sense in der Hand.

Währenddessen verkleideten sich Toms Kinder als Figuren aus Videospielen. Benjamin war ganz in Schwarz gekleidet und trug einen futuristischen Helm, während Vivian ein rotes roboterähnliches Kostüm trug. Tom posierte hinter seinen Kindern, die Eimer zur Aufbewahrung ihrer Süßigkeiten trugen. Der NFL-Star betitelte seinen Beitrag mit: "Füge hier einen Sensenmann-Witz ein. Happy Halloween!"

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2019

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen mit ihren Kindern Benjamin und Vivian, Februar 2019

Getty Images Tom Brady mit seinen Kindern, Februar 2019

