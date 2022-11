Geteiltes Sorgerecht: Tom Brady verbringt Zeit mit den Kids

Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) teilen sich das Sorgerecht! Der Footballstar und das Model hatten erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass ihre Scheidung vollzogen worden war. Nach 13 gemeinsamen Ehejahren und zwei Kindern hatte es nun doch nicht mehr funktioniert zwischen dem einstigen Traumpaar. Jetzt wurde der 45-Jährige gesehen, wie er mit den gemeinsamen Kindern eine Kinovorstellung besuchte!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den siebenfachen Super Bowl-Champion mit Tochter Vivian Lake (9) und Sohn Benjamin Rein (12) in Florida ins Kino gehen. Ein Insider sagte People, dass der Sportler das Wochenende in Tampa mit seinen und Giseles Kindern verbrachte. "Er ist immer glücklich, wenn er mit seinen Kindern zusammen ist", fügte die Quelle hinzu. "Die Kinder haben sich langsam daran gewöhnt, ihre Zeit mit Tom und Gisele getrennt zu verbringen. Sie lebten monatelang getrennt."

Gemeinsam für den Nachwuchs da zu sein scheint für die beiden an oberster Stelle zu stehen: "Wir wurden mit wundervollen Kindern gesegnet, die nach wie vor das Zentrum unseres Lebens sein werden", hatte Tom in seiner Instagram-Story erklärt. Gisele und ihr Ex-Mann wollen also dafür sorgen, dass ihre Kinder auch nach der Trennung mit beiden Elternteilen aufwachsen.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2010

Getty Images Tom Brady im Oktober 2022

