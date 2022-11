Deshalb hat Daniel Radcliffe gegen Rowling Stellung bezogen

Viele Stars des Harry Potter-Franchises haben sich von J.K. Rowling (57) nach ihren Aussagen bezüglich Trans-Frauen distanziert. So auch Daniel Radcliffe (33). Der Schauspieler stand zehn Jahre lang in enger Zusammenarbeit mit The Trevor Project, einer Non-Profit-Organisation, die suizidgefährdeten Jugendlichen der LGBTQIA+-Community eine Telefonseelsorge anbietet. Der Brite steht hinter seiner Entscheidung, sich 2020 gegen die Autorin ausgesprochen zu haben. Das waren die Hintergründe, die zu Daniels damaligem Statement geführt haben.

"Der Grund, weshalb ich geglaubt habe, etwas sagen zu müssen, war, dass ich seit meiner Potter-Zeit so viele queere und transgeschlechtliche Kinder getroffen habe, die sich sehr mit der Harry Potter-Welt identifiziert haben", gibt Daniel gegenüber IndieWire zu und führt sein Statement noch weiter aus: "Sie an diesem Tag so verletzt zu sehen, hat mich ihnen sagen lassen wollen, dass nicht jeder aus dem Franchise so denkt. Und das war sehr wichtig."

In dem Brief, den der "Harry Potter"-Darsteller damals bezüglich J.K. Rowlings Aussagen auf der Website von The Trevor Project veröffentlicht hat, stand: "Auch Transgender-Frauen sind Frauen. Jedes gegenteilige Statement löscht die Identität und Würde von Menschen mit Transgender-Hintergrund aus. [...] Mir tut der Schmerz unfassbar leid, der von diesen Kommentaren ausgelöst wurde. Ich hoffe, dass ihr nicht das verliert, was ihr an den Geschichten so geschätzt habt."

Getty Images J.K. Rowling, Schriftstellerin

Getty Images Daniel Radcliffe, 2022 in New York

Getty Images Daniel Radcliffe im Februar 2019

