Prinz Harry und Meghan wollten ins Schloss Windsor ziehen!

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Bitte wurde nicht nachgekommen! 2020 legten die Eheleute überraschend ihre royalen Pflichten nieder und zogen schließlich in die USA. Es folgten ein pikantes Interview mit Oprah Winfrey (68) sowie Meghans Podcast "Archetypes", in dem die ehemalige Seriendarstellerin gerne mal gegen den Königspalast austeilt. Das Verhältnis zur Royal-Familie soll sehr angespannt sein. Bevor all das passierte, hatten Harry und Meghan wohl geplant, in das Schloss Windsor zu ziehen!

Wie The Times berichtete, baten die Eheleute die Queen (✝96) nach ihrer Hochzeit 2018 in das Schloss ziehen zu dürfen. Diese Bitte soll die damalige britische Regentin aber "entschieden abgelehnt" haben – den Plan habe sie damals als extrem "unangemessen" empfunden. Auf dem Anwesen lebten bis zu diesem Zeitpunkt nämlich nur die Königin und ihr Mann Prinz Philip (✝99).

Ganz abweisen wollte die Queen die beiden aber wohl nicht – und vermachte Harry und Meghan stattdessen Frogmore Cottage. Somit gab sie ihnen einen Ort, an dem sie sich zurückziehen konnten, sollten sie ein wenig Abstand von dem ganzen Trubel in London brauchen – zwei Jahre später schockte das Ehepaar die Königsfamilie mit dem Megxit.

