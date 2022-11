US-Profitänzerin Lindsay Arnold verrät das Babygeschlecht

Die Vorfreude bei Lindsay Arnold (28) ist groß! Die Dancing with the Stars-Tänzerin hat vor zwei Jahren mit ihrem Ehemann Samuel Lightner Cusick eine gemeinsame Tochter bekommen. Doch die Familienplanung der beiden schien noch nicht abgeschlossen zu sein: Mitte Oktober verkündete Lindsay, dass sie sich für ihre Tochter ein Geschwisterchen wünscht und dieses bereits unterwegs sei. Jetzt verriet sie das Geschlecht ihres Nachwuchses!

Auf Instagram teilte die baldige Mutter von zwei Kindern ein Video von ihrer Baby-Party, auf der sie das Geschlecht verriet. Samuel und ihr wurden die Augen mit Halsbändern verbunden. Dann tauchte ihre Tochter Sage auf, die in einem rosa Tüllkleid auf ihre Eltern zu rennt. Während die Gäste jubelten, explodierte rosa Rauch um sie herum. Lindsay schrieb später: "Wir sind überglücklich, ein weiteres süßes Mädchen in unsere Familie zu bringen und so glücklich, dass Sage eine Schwester haben wird."

Vergangene Woche äußerte die 28-Jährige gegenüber People, dass sie "anfangs ein wenig zögerte, sich aufgeregt zu fühlen, aber es gab einen Punkt, an dem sich das änderte." Dieser Moment war für sie der erste Ultraschall, als sie den Herzschlag ihres Ungeborenen zum ersten Mal hörte: "Das war der Moment, in dem ich endlich dachte: 'Du meine Güte, das passiert jetzt und wir sollten einfach dem Prozess vertrauen'", erzählte sie.

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, Influencerin

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und ihre Tochter im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, professionelle Tänzerin

Anzeige

Glaubt ihr, dass die Eltern schon einen Namen für ihr Kind haben? Kann ich mir gut vorstellen! Die haben sich bestimmt noch nicht geeinigt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de