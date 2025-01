Lindsay Arnold ist vor ihrer Brustoperation total nervös

Lindsay Arnold (31), bekannt aus der TV-Show "Dancing with the Stars", hat eine aufregende, aber auch nervenaufreibende Zeit vor sich. Die Tänzerin kehrte gerade aus einem Urlaub in Mexiko mit ihrem Ehemann Samuel Lightner Cusick zurück, wo sie ihren 31. Geburtstag feierte. Doch kaum wieder zu Hause, steht ein großer Schritt an: eine Brust-OP, die sie sich als "Weihnachtsgeschenk" selbst ermöglicht hat. In einem Video auf TikTok teilte Lindsay ihre Gefühle zu der bevorstehenden Operation mit. "Ich bin nervös, um ehrlich zu sein, aber ich bin auch so aufgeregt", erzählte sie.

Für Lindsay wird es die erste Operation ihres Lebens sein, was die Nervosität der Tänzerin noch größer macht. Dennoch blickt sie dem Eingriff mit Vorfreude entgegen und möchte die Erfahrung sogar mit ihren Fans teilen. Bereits im Dezember hatte Lindsay ihre Pläne öffentlich gemacht und ihre Follower in die Entscheidungsfindung einbezogen: "Es gibt so viele Entscheidungen, die man treffen muss", erklärte sie in einem Video. In ihrem humorvollen Stil sprach sie außerdem über einen kuriosen Traum, in dem die Ergebnisse des Eingriffs nach der OP nicht sichtbar waren. "Ich habe die Binde abgenommen, und es hat sich nichts verändert", scherzte sie über die Unsinnigkeit des Traums, zeigte damit aber auch, wie sehr sie sich mit dem Thema auseinandersetzt.

Die Tänzerin, die seit vielen Jahren mit ihrem Ehemann Samuel verheiratet ist, teilt oft Einblicke in ihren Alltag und betont dabei stets die Bedeutung von Familie. Lindsay, die ihre Karriere bereits mit 18 Jahren in der Tanzshow begann, hat immer wieder bewiesen, wie wichtig ihr Authentizität ist. Der bevorstehende Eingriff ist für sie nicht nur eine körperliche Veränderung, sondern auch ein von ihr wohlüberlegter Schritt, der zeigt, wie sehr sie sich auf ihre eigenen Wünsche konzentriert, ohne den Humor und die Nähe zu ihren Fans zu verlieren.

Getty Images Lindsay Arnold, 2019

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, Influencerin

