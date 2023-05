Niedlich! Tänzerin Lindsay Arnold verrät Namen ihrer Tochter

Lindsay Arnold (29) teilt ein süßes Detail mit ihren Followern! Im vergangenen Oktober hatte die einstige Dancing with the Stars-Teilnehmerin verkündet, dass sie und ihr Partner Sam Cusick ihren zweiten Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen erblickte die Tochter der Tänzerin schließlich das Licht der Welt – das verkündete die Zweifachmama überglücklich im Netz. Und auf diesen Namen hört Lindsays Töchterchen!

Via Instagram meldet sich Lindsay am Samstag mit einer niedlichen Liebeserklärung an ihre Tochter bei ihren Fans. Dabei enthüllt sie auch den Namen ihres Babys: June Cusick. "Unser süßes und winziges Mädchen ist am 3. Mai nachmittags zu unserer Familie gestoßen und seither schweben wir auf Wolke sieben", schwärmt sie weiter neben einigen Aufnahmen, auf denen ihr Wonneproppen friedlich schläft.

Dabei verrät Lindsay jedoch auch, dass die Geburt nicht ohne Komplikationen verlief. "Als es Zeit war, den Kopf herauszuholen, konnten wir sehen, [...] dass sich die Nabelschnur sechs Mal um den Hals unseres süßen Mädchens gewickelt hatte", berichtet die Blondine über den beängstigenden Moment. Deshalb würde sie die Momente mit ihrer Kleinen nun umso mehr genießen.

