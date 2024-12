Lindsay Arnold plant eine Brustvergrößerung für 2025

Die ehemalige "Dancing With the Stars"-Tänzerin Lindsay Arnold (30) hat eine große Entscheidung bekannt gegeben: Sie wird sich einer Brustvergrößerung unterziehen. In einem TikTok-Video, das sie am 26. Dezember veröffentlichte, enthüllte die Sportlerin, dass der Eingriff nur wenige Tage nach ihrem kommenden Geburtstag stattfinden wird. "Mein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr ist, dass ich eine Brustaugmentation bekomme", sagte Lindsay im Clip, während sie sich schminkte. "Ich flippe aus, aber ich bin auch so aufgeregt."

Lindsay wird am 11. Januar 31 Jahre alt und feiert ihren Geburtstag mit Sam bei einem dreitägigen Aufenthalt in Mexiko. Direkt nach ihrer Rückkehr steht dann die Operation an, bei der sie sich nicht nur für eine Brustvergrößerung, sondern auch für eine straffende Brust-OP entschieden hat. "Es gibt so viele Entscheidungen, die man treffen muss, und man muss dann mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen leben", erklärte sie und ließ ihre Fans an ihrem Entscheidungsprozess und ihren Gedanken teilhaben. Obwohl sie nervös ist, hat sie sich bewusst für diesen Schritt entschieden und freut sich darauf, wie ihr Körper danach aussehen wird.

Lindsay Arnold ist nicht nur als professionelle Tänzerin bekannt, sondern auch als liebevolle Mutter zweier Töchter, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Sam großzieht. Das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, gewährt regelmäßig Einblicke in sein Familienleben und lässt seine Fans auf Social Media an den besonderen Momenten teilhaben. Als Sportlerin legt Lindsay großen Wert auf einen gesunden Lebensstil, ohne sich dabei zu sehr unter Druck zu setzen. Die Brust-OP sieht sie daher nicht als Eingriff zur Veränderung, sondern vielmehr als einen Schritt, um sich in ihrem Körper noch wohler zu fühlen.

Getty Images Lindsay Arnold, Tänzerin

Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024

