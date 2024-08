Trotz Spirale vermutete Lindsay Arnold Schwangerschaft

Lindsay Arnold (30) und ihr Ehemann Sam Cusick planen aktuell keinen weiteren Nachwuchs. Aus diesem Grund verhütet die Tänzerin mit einer Spirale. Trotzdem hatte die Zweifachmama das Gefühl, ein weiteres Mal schwanger zu sein. Das verrät sie in einem TikTok-Video: "Ich habe gestern einen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich dachte, ich sei schwanger." Ferner erklärt die Dancing with the Stars-Bekanntheit den Grund dafür: "Mir war drei Tage hintereinander total übel. Meine Periode war so seltsam und unregelmäßig." Das Testergebnis fiel aber negativ aus.

Was ihre Familienplanung anbelangt, hat die TV-Berühmtheit noch nicht ganz abgeschlossen – nur der Zeitpunkt sei momentan nicht der richtige. Sie plaudert aus: "June hat ein Alter erreicht, da wäre es für mich gar nicht so verrückt, schwanger zu werden, aber wir sind definitiv noch nicht ganz so weit. [...] Das hieße also, dass wir es vielleicht Ende des Jahres, etwa im Dezember oder Januar, versuchen könnten." Ihre Tochter erblickte im Mai 2023 das Licht der Welt. Außerdem ist Lindsay Mutter der dreijährigen Sage.

Dass die 30-Jährige private Einblicke gibt und so offen über die Themen Schwangerschaft und Mamasein spricht, ist keine Seltenheit. Gegenüber ihren Fans enthüllte sie auch, dass sie vor einigen Jahren eine Fehlgeburt verkraften musste. Dennoch blieb die Beauty positiv, während sie mit ihrer zweiten Tochter June schwanger war. "Ich fühle mich wirklich gut, bin sehr zufrieden und sehr zuversichtlich, dass mein Körper das tut, was er tun soll", äußerte sich Lindsay in einem Interview mit People.

Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024

Instagram / lindsarnold Tänzerin Lindsay Arnold mit ihrer Tochter June, April 2024

