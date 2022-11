Freunde hielten Harry für bescheuert, weil er Meghan datete!

Bei Prinz Harrys (38) Freunden fiel Herzogin Meghan (41) wohl durch! 2018 feierten der Sohn von König Charles (73) und die ehemalige Schauspielerin mit einer großen Zeremonie ihre Liebesheirat. Zwei Jahre später zeichnete sich jedoch ab, dass die Eheleute fortan ein kompliziertes Verhältnis zur britischen Königsfamilie pflegen würden. So legten sie ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA. Dort schockten die beiden die Welt unter anderem mit einem pikanten Interview – in dem vor allem Meghan schwere Vorwürfe gegen den Königspalast erhob. Hatten Harrys Freunde diesbezüglich schon eine Vorahnung?

Das behauptete nun der Autor Tom Bower zu wissen. Laut ihm hätten Harrys Freunde überhaupt nicht gut auf Meghan reagiert. Nach dem ersten Kennenlernen der einstigen Suits-Darstellerin seien die Vertrauten des 38-Jährigen total erschöpft gewesen – Meghan habe schlichtweg "jeden Gast, der gegen ihre Werte verstieß, herausgefordert", wie der britische Journalist in seinem Buch "Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors" schreibt. Harrys Kumpels sollen einander nach dem Treffen mit Meghan Folgendes geschrieben haben: "Oh, mein Gott! Was ist mit ihr? Harry muss total verrückt sein."

Laut den Bekannten des Prinzen fehle der 41-Jährigen "jeglicher Sinn für Humor" und sie sei "ein Dämpfer für jede Party". Dabei habe vor allem der Bruder von Prinz William (40) dem Moment entgegengefiebert, in dem seine Freunde seine Liebste das erste Mal treffen würden.

