Travis Barker und Tochter Alabama trauern um ihren Hund Blue

Travis Barker (46) und seine Tochter Alabama (16) müssen einen schweren Verlust verkraften. In den vergangenen Wochen lief es für den Schlagzeuger ziemlich rund: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er endlich ein gemeinsames Haus mit seiner Frau Kourtney Kardashian (43) gekauft hat. Doch die Freude darüber wird nun von traurigen Nachrichten überschattet: Travis und Alabamas Hund Blue ist plötzlich verstorben.

Die tragischen Neuigkeiten machte der 46-Jährige nun in seiner Instagram-Story publik. Er teilte eine ganze Reihe an Fotos von der französischen Bulldogge. Dabei ließ Travis durchblicken, wie schlimm der Verlust seines geliebten Haustieres für ihn ist. "Ich werde dich vermissen, Blue. Du warst der beste Hund", schrieb er und fügte hinzu: "Ich liebe dich für immer, Junge."

Seine Tochter Alabama trauerte ebenfalls um ihren Frenchie. Auf ihrem Social-Media-Account richtete sie ein paar rührende Zeilen an den Kleinen. "Du wirst nie verstehen, wie sehr du mir an meinen dunkelsten Tagen geholfen hast", notierte sie. Die Influencerin sei total dankbar für all die Momente, die sie mit Blue erleben durfte: "Ich werde dich nie vergessen, mein Baby. Ich weiß, dass du die tollste Zeit im Hundehimmel haben wirst. Bis wir uns wiedersehen, mein Schatz."

Instagram / travisbarker Schlagzeuger Travis Barker mit seinem Hund Blue

Instagram / travisbarker Blue, Hund von Travis Barker und seiner Tochter Alabama

Instagram / travisbarker Influencerin Alabama Barker mit ihrem Hund Blue

