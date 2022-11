Vor Prozessbeginn: Khloé Kardashian schoss gegen Blac Chyna

Khloé Kardashian (38) richtet eindeutige Worte an Blac Chyna (34). Das Model hatte 2017 eine Anklage gegen die Familie ihres Ex-Partners Rob Kardashian (35) erhoben: Kim (42), Khloé, Kris (66) und Kylie (25) sollen dafür verantwortlich gewesen sein, dass die Show "Rob & Chyna" abgesetzt wurde. Im Frühjahr dieses Jahres befand das Gericht die Angeklagten allerdings für unschuldig. Vor der Urteilsverkündung machten sich die Geschwister ernsthafte Sorgen...

In einer neuen Folge von The Kardashians unterhielten sich Kourtney (43), Kim und Khloé über den damals bevorstehenden Prozess. Insbesondere Letztere schien äußerst beunruhigt zu sein: "Sie verklagt uns auf über 100 Millionen Dollar, und wir legen unser Schicksal in die Hände von 12 beliebigen Leuten. Was, wenn sie uns hassen?" Ihre Schwestern versuchten sie daraufhin zu beschwichtigen, doch eher erfolglos. "[...] Ich mache mir keine Sorgen über etwas, das ich getan habe. Ich sage nur, dass es stressig und nervig sein wird, und während sie uns verklagt, ist [ihre Tochter] Dream in meinem Haus", wetterte Khloé.

Auch für Familienoberhaupt Kris war die Angelegenheit alles andere als einfach. "Als Mutter will ich meine Kinder beschützen, es ist wirklich kraftraubend", teilte die 66-Jährige in einer Episode von The Kardashians mit.

Instagram / khloekardashian Kendall, Kim, Kourtney, Khloé und Kylie, 2022

Getty Images Khloé Kardashian bei der Fortune MPW Next Gen Konferenz 2016

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

