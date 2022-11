Während der Scheidung: Paul Wesley knutscht mit seiner Neuen

Paul Wesley (40) genießt sein neues Liebesglück offenbar in vollen Zügen! 2019 gab der Vampire Diaries-Star seiner Partnerin Ines De Ramon das Jawort. Im September machten dann jedoch traurige Nachrichten die Runde: Die beiden gehen schon seit April getrennte Wege. Schon kurz bevor das Liebes-Aus bestätigt wurde, war der Schauspieler jedoch mit einer anderen Frau gesichtet worden. Natalie Kuckenburg scheint seine neue Flamme zu sein. Jetzt wurden Paul und das Model sogar knutschend abgelichtet!

Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind der Serienstar und die 22-Jährige bei einem romantischen Urlaub im Süden Italiens zu sehen. In einem Restaurant konnten die Turteltauben kaum die Finger voneinander lassen. Am Tisch knutschten Paul und Natalie ungeniert, streichelten einander und hielten Händchen. Danach schipperten die beiden in einem Boot aufs Meer hinaus. Auch da suchten Paul und Natalie klar die Nähe zueinander.

Nach dem Ehe-Aus scheint Paul also nicht lange Trübsal zu blasen. Zwischen ihm und Ines soll es auch kein böses Blut geben. "Die Entscheidung, sich zu trennen, beruht auf Gegenseitigkeit", hatte Mitte September ein Vertreter des 40-Jährigen gegenüber Us Weekly bestätigt.

Anzeige

Getty Images Paul Wesley und Ines De Ramon 2019

Anzeige

Getty Images Natalie Kuckenburg bei einem Event von Unicef in Capri im August 2020

Anzeige

Instagram / paulwesley Paul Wesley und Ines De Ramon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de