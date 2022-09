Vor Trennungs-News: Paul Wesley mit anderer Frau gesichtet

Mit wem war Paul Wesley (40) denn jetzt unterwegs? 2019 haben sich der Vampire Diaries-Darsteller und Ines De Ramon nach nur einem Jahr Beziehung das Jawort gegeben. Obwohl äußerlich bei den beiden alles in Ordnung schien, wurde nun bekannt, dass sie bereits seit fünf Monaten getrennte Wege gehen. Das beweisen auch neue Bilder des Schauspielers: Paul wurde bereits im August mit einer anderen Frau gesichtet!

Wie Fotos bei Daily Mail zeigen, war Paul bereits vor der Bekanntgabe seiner Trennung mit einer anderen Frau unterwegs: Er und das Model Natalie Kuckenburg schlenderten gemeinsam durch die Straßen von New York. Während der "Vampire Diaries"-Star eine dunkle Hose, ein graues Shirt und ein Jeans-Hemd trug, spazierte die Beauty in einem blau-gelb gemusterten Kleid durch die Gegend. Die beiden waren gerade wohl in ein Gespräch verwickelt, als sie von dem Paparazzo erwischt wurden.

Diese Schnappschüsse waren aber nicht das Einzige, das auf das Liebes-Aus mit Ines hindeutete. Der 40-Jährige wurde bereits vor wenigen Wochen bei einer Veranstaltung gesichtet – jedoch ohne seinen Ehering, den er zuvor immer getragen hatte.

Getty Images Paul Wesley und Ines De Ramon 2019

Getty Images Natalie Kuckenburg, Model

Getty Images Paul Wesley bei der Comic Con in San Diego im Juli 2022

