Kevin Spacey bekommt nach Prozess Preis für sein Lebenswerk!

Bei Kevin Spacey (63) geht es offenbar wieder bergauf! Der berühmte Schauspieler stand bis vor wenigen Wochen noch vor Gericht. Sein Kollege Anthony Rapp (51) hatte dem House of Cards-Star vorgeworfen, ihn als Teenager sexuell belästigt zu haben. Der Richter sprach den US-Amerikaner schlussendlich aber frei – für Kevin ein erleichternder Moment. Nach dem Urteil nimmt seine Karriere nun auch wieder Fahrt auf: Er wird sogar mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt.

Wie Deadline berichtet, will ein italienisches Filmmuseum den 63-Jährigen für sein Wirken in der Industrie auszeichnen. Am 16. Januar soll Kevin deshalb den Stella-della-Mole-Award für sein Lebenswerk erhalten. "Wir fühlen uns geehrt, dass ein so angesehener Gast wie Kevin Spacey für seinen Empfang und die lang erwartete Rückkehr unser Museum, ein institutioneller Ort in Turin, gewählt hat", wird der Präsident des Museums zitiert. Kevin soll zudem eine Masterclass inklusive Podiumsdiskussion in dem Institut abhalten.

Ob Kevins guter Ruf nach dem Freispruch nun wiederhergestellt werden kann? Der Hollywoodstar hatte während des Prozesses stets seine Unschuld beteuert – dennoch hatten sich ehemalige Geschäftspartner von ihm abgewandt. Aus der Serie "House of Cards" wurde er 2017 sogar komplett gestrichen.

Getty Images Kevin Spacey vor seinem Gerichtstermin im Oktober 2022

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2022

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

