Nach BBL: Arielle Rippegather hatte zweite Po-Vergrößerung

Arielle Rippegather (32) kommt ihrem Traumbody immer näher. Die DSDS-Bekanntheit hat bereits einige Operationen hinter sich. Seit ihrem geschlechtsangleichenden Eingriff im März 2021 fühlt sie sich endlich wohl in ihrer eigenen Haut. Auch ein Brazilian Butt Lift ließ sie an sich machen. Doch Arielle war noch immer nicht zu 100 Prozent zufrieden. Daher hatte die #CoupleChallenge-Kandidatin nun einen weiteren Po-Eingriff.

Im Interview mit Promiflash verriet Arielle jetzt die Hintergründe. "Ich hatte ja eine komplette BBL-Operation zur Verweiblichung meines Körpers und leider hatte ich viel, viel zu wenig Eigenfett und ich hatte irgendwie immer noch keinen weiblichen Po", erinnerte sich die Beauty jetzt zurück. Sie habe dann sehr lange nach einer geeigneten Behandlung gesucht. Dann hatte sie endlich die passende Klinik gefunden. "Die haben eine ganz neue Methode, die kommt aus Amerika, das heißt Sculptra, das ist so ein Milchsäure-Präparat, das wird praktisch in den Po gespritzt", erklärte Arielle. Der Eingriff sei zudem auch gar nicht schmerzhaft gewesen.

Noch weiß sie nicht, wie ihr Gesäß am Ende aussehen wird. "Man braucht wie gesagt vier bis fünf Sitzungen, weil ich wirklich einen sehr kleinen Po habe, also noch so einen männlichen Po", erklärte sie. Doch trotzdem freut sich der Reality-TV-Star bereits sehr auf das Ende seiner Behandlung: "Ich brauche ein bisschen Geduld, aber ich denke, das Endergebnis wird super werden."

