War "Bauer sucht Frau"-Max' Beziehungsfrage zu überstürzt?

Max wollte den Sack direkt zumachen – doch hat er seine Hofdame damit überfordert? Seine Teilnahme an Bauer sucht Frau war für den 26-Jährigen ein voller Erfolg. Zwischen ihm und seiner Bewerberin Anna funkte es direkt gewaltig. Schon in der Show fragte der Jungbauer, ob sie offiziell zusammen sein wollen und die angehende Erzieherin sagte Ja. Mit Promiflash sprach sie nun über diesen Moment: Fand Anna Max' Beziehungsfrage etwas überstürzt?

Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich die 25-Jährige an den Moment, als der TV-Bauer fragte, ob sie seine Freundin sein wolle: "[Ich war] total aufgeregt, aber irgendwie auch erleichtert, weil mir das gezeigt hat, dass wir uns beide eine gemeinsame Zukunft vorstellen können." Für Anna kam die Frage auch keinesfalls zu früh: "Der Zeitpunkt war für mich vollkommen in Ordnung, da wir uns in der Hofwoche direkt sehr wohl miteinander gefühlt haben. Wir hatten beide das Gefühl, als würden wir uns schon ewig kennen", erklärte sie.

Für die "Bauer sucht Frau"-Fans sind Anna und Max schon jetzt das Traumpaar der Staffel. "Ich finde die beiden richtig sympathisch. [Die] passen perfekt zusammen, haben beide eine liebe Art an sich", schwärmte ein User in den Kommentaren eines Promiflash-Beitrags auf Instagram. Ein weiterer findet das Paar "total süß" zusammen.

