Aaron Carter ist tot: Das waren seine letzten Netzbeiträge

Aaron Carter (✝34) ist gestorben. Am Samstag wurden die tragischen Neuigkeiten publik. Laut Medienberichten soll der Musiker in seinem Anwesen in Kalifornien aufgefunden worden sein. Quellen erzählten bereits, dass angeblich Mordermittler vor seinem Haus gesehen wurden. Der Ex von Melanie Martin wurde wohl tot in seiner Badewanne gefunden. Noch vor wenigen Tagen meldete sich Aaron bei seinen Fans auf seinem Social-Media-Account.

Auf seinem Instagram-Profil richtete er beispielsweise am 29. Oktober liebe Worte an seine Community. "Dieser Tag ist wunderschön, bleibt gesegnet, seid lieb und habt ein tolles Halloween-Wochenende. Wenn ihr an Halloween alleine chillt, dann sollt ihr wissen, ihr seid nicht die einzigen", schrieb Aaron zu einem Video von sich. Und auch erst vor zwei Tagen postete er einige Beiträge.

So beispielsweise ein Video mit einem anderen Künstler. Offenbar arbeitete Aaron noch kurz vor seinem Tod an einem musikalischen Projekt und veröffentlichte dazu einen Clip. Seine Fans scheinen derweil aufgelöst über den unerwarteten Tod des US-Amerikaners zu sein und hinterlassen viele emotionale Zeilen in der Kommentarspalte.

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

Getty Images Musiker Aaron Carter

Instagram / aaroncarter Aaron Carter, Musiker

